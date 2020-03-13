РИАМО - 13 мар. Полицейские задержали жителей Сергиево-Посадского округа Подмосковья по подозрению в умышленном повреждении автомобиля, сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о том, что у его автомобиля, который припаркован у дома в деревне Семенково, разбито переднее стекло.

«Сотрудники дежурной части задержали 39-летнего жителя Сваткова и 35-летнего жителя города Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа. <…> Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.