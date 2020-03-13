РИАМО - 13 мар. На территории Московского региона до вечера 15 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра будет действовать с 21:00 13 марта до 21:00 15 марта в Подмосковье и в столице.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Костромской, Калужской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Брянской и Курской областей.

До 21:00 пятницы в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 25 метров в секунду.

Ночью 14 марта температура составит от 0 до плюс 2 градусов, местами пройдут осадки, а порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Днем температура поднимется до 4-6 градусов тепла, будет облачно, возможен дождь, переходящий в снег. Местами гололедица. Порывы ветра — до 17 метров в секунду.

Ночью 15 марта ожидаются заморозки до минус 6-4 градусов, местами метель и гололедица. Порывы ветра — до 17 метров в секунду. Днем будет от минус 2 до 0 градусов, небольшой снег, метель и гололедица сохранятся. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 марта температура опустится до минус 9 градусов.