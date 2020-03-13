РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится в Люберцах до конца марта, результаты теста станут известны через 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа. ⠀

«Тест на ВИЧ-инфекцию можно сдать анонимно в центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы по адресу: Октябрьский проспект, дом №116. Экспресс-тестирование проводится в рабочие дни с 09:00 до 15:00», - говорится в сообщении. ⠀

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В 2019 году на территории Московской области на ВИЧ-инфекцию были обследованы почти 1,8 миллиона человек.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИД, возможностях тестирования на ВИЧ и получении консультации специалистов можно найти на сайте, а также уточнить по телефонам call-центра: 8(495)681-38-10, 8(495) 681-37-17.