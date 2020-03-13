РИАМО - 13 мар. Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по улучшению сна, среди которых отметили регулярные физические нагрузки и комфортную температуру в комнате, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пятницу отмечается День сна во всем мире. Такой праздник создали, чтобы обратить внимание на влияние качества сна на здоровье человека. Эксперты посоветовали не есть тяжелую, острую, сладкую пищу за четыре часа до сна, а также не употреблять кофеин за шесть часов.

«Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне», — приводятся в сообщении факторы хорошего сна.

Перед Всемирным днем сна финские ученые рассказали, что полезно немного поспать после обеда на работе. По их мнению, работодатели должны пересмотреть отношение ко сну своего сотрудника на рабочем месте. Речь идет не о длительном сне, а о хотя бы нескольких минутах.

Ученые рассказали, что на здоровье и работоспособность человека сон очень влияет. Также влияют количество и качество сна.

По их мнению, недосыпание сотрудников обходится большинству развитых государств в 2% от их ВВП. Дневной сон способен увеличить работоспособность, не влияя на ночной сон.

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