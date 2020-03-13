РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 мар. На территории городского округа Мытищи в минувшем году разместили 15 баннеров на противопожарную тематику, сообщил в интервью «РИАМО в Мытищах» заместитель начальника 18-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Михаил Маркин.

«В 2019 году проведена работа по установке баннеров на противопожарную тематику на территории городского округа. Всего было размещено 15 баннеров. В период с 2017 года произведена закупка и установка 7013 автономных дымовых пожарных извещателей, имеющих сертификаты, гарантийный срок качества, технические паспорта. Ими оснастили жилые помещения многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – сказал Маркин.

Он добавил, что в выходные и праздничные дни сотрудниками Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона осуществляются поквартирные и подворовые обходы частных домовладений и квартир, в рамках которых жителям разъясняются требования пожарной безопасности и вручаются памятки о мерах пожарной безопасности. Также возле крупных торговых центров распространяется наглядная агитация.

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