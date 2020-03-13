РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 мар. На территории подмосковных Мытищ в минувшем году зарегистрировали около 600 пожаров, сообщил в интервью «РИАМО в Мытищах» замначальника 18-го Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, подполковник внутренней службы Михаил Маркин.

«В городском округе Мытищи за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 596 пожаров, это плюс 27,3% к аналогичному периоду 2018 года (468 пожаров). На текущий период 2020 года на территории горокруга складывается следующая оперативная обстановка: 50 пожаров, аналогичный период прошлого года – 43 пожара, зафиксировано снижение на 14%», – сказал Маркин.

Он добавил, что статистическое увеличение количества пожаров является следствием того, что с 1 января 2019 года в соответствии с приказом МЧС России от 8 октября 2018 года «О внесении изменений в порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года №714» изменен порядок учета пожаров и последствий от них на территории РФ, в связи с чем официально сравнение количественных показателей пожаров за 2019 год по сравнению с 2018 годов не проводилось.

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