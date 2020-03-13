РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 мар. В минувшем году на водных объектах городского округа Мытищи погибли 4 человека, сообщил «РИАМО в Мытищах» заместитель начальника 18-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Михаил Маркин.

Безопасность на водных объектах Мытищ осуществляет Центральное инспекторское отделение ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 2019 году силами инспекторского отделения проведено 43 рейда и 267 патрулирований. Пресечено 95 административных правонарушений. В школах провели 546 бесед, проинструктировали 2123 человека. В 2019 году на водных объектах горокруга Мытищи погибли 4 человека, в 2018 году – 3 человека», – сказал Маркин.

Он отметил, что на территории городского округа расположены 6 водохранилищ: Клязьминское, Пяловское, Пироговское, Учинское, Икшинское и Пестовское, а также протекают реки: Клязьма, Яуза, Сукромка, Работня, Уча. Общая площадь водного покрытия городского округа составляет порядка 40 квадратных километров, это 9% от его площади.