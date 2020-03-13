РИАМО - 13 мар. Клип группы Little Big на песню «Uno» для «Евровидения» за несколько часов набрал миллион просмотров на YouTube, сообщает Газета.Ru.

«В России клип впервые был показан в эфире передачи «Вечерний Ургант», - отмечается в материале.

До показа в эфире в интернете была доступна лишь часть композиции. По словам исполнителей, жанр пеcни — рок-диско.

Композиция была написана в январе, ее не планировалось представлять на конкурсе. Более того, заявку на «Евровидении» группа подала «в шутку», как признавался ее лидер Илья Прусикин.

О том, что российская группа Little Big представит Россию на «Евровидении», объявили 2 марта. В этом году «Евровидение» пройдет в Нидерландах в городе Роттердаме.

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