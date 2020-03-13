РИАМО – 13 мар. Роскачество сообщило, что во время диеты из алкогольных напитков можно употреблять только сухое вино, а крепкий алкоголь, наоборот, лишь усугубляет ситуацию, передает Федеральное агентство новостей.

Это объясняется тем, что в сухих винах не содержится сахара. А вот виски, коньяк, ром, наоборот, очень калорийные напитки.

«При этом специалисты призывают не злоупотреблять алкоголем. Одного-двух бокалов вина за обедом или ужином будет вполне достаточно. Кроме того, не стоит употреблять вино перед спортивной тренировкой», - говорится в материале.

Также похудеть помогает греческий йогурт, в котором содержится много белка. Во время диеты к нему можно добавлять различные безвредные ингредиенты, например, свежие фрукты, ягоды или корицу.

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