РИАМО - 13 мар. Президент РФ Владимир Путин объяснил огромные зарплаты управленцев в российских государственных корпорациях, передает ТАСС.

По словам президента, это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен. Я отвечу, не все так просто. <…> Они (госкорпорации – ред.) нанимают большое количество иностранных специалистов. Они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда», – сказал глава государства в интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что госкорпорации вынуждены платить иностранцам зарплату, адекватную рыночной. При этом необходимо соблюдать определенную разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных.

Российский лидер подчеркнул, что «нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников».