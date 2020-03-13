РИАМО - 13 мар. В теплицах Московской области с начала 2020 года вырастили и собрали более 20,2 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«С начала текущего года в Подмосковье вырастили и собрали более 20,2 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Это на 33% больше, чем в прошлом, когда собрали 15,1 тысячи тонн», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что огурцов было собрано около 14 тысяч тонн, также собрали 6 тысяч тонн томатов и 213 тонн перца, баклажанов и других овощей.

«Средняя отпускная цена производителя за один килограмм томатов составляет порядка 140 рублей, томаты стоят чуть больше 170 рублей», - отметил Разин.

Лидером по сбору стало сельскохозяйственное предприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира, где собрали порядка 13,3 тысячи тонн овощей. Вторую строчку заняли «Луховицкие овощи», где собрали 3,6 тысячи тонн. Третью позицию заняла теплица Электростали «Иванисово» — 3,2 тысячи тонн.

Хорошие показатели также у теплицы орехово-зуевского предприятия «Аграрное», а также у предприятий Одинцовского округа «Агроном» и «Матвеевское».

«В последние годы отрасль тепличного овощеводства в Подмосковье демонстрирует существенный подъем. По итогам 2019 года валовой сбор тепличных овощей в регионе увеличился на 60% относительно предыдущего года и превысил 100 тысячи тонн», - добавил Разин.

По словам министра, на сегодняшний день Подмосковье входит в пятерку регионов страны по данному показателю. В ближайшие годы Московская область может рассчитывать на лидерство.