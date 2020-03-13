РИАМО – 13 мар. Курс российского рубля в пятницу на торгах показывает рост, немного подешевели доллар и евро, передает Газета.ru.

«Курс доллара понизился на 84 копейки — до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля», – говорится в сообщении.

Обвал российской валюты и фондового рынка произошел на фоне сильного падения цен на нефть.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал рубля пришелся на 9 марта.

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