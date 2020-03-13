РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сильный ветер сорвал часть кровли с многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу, 13 марта, в начале двенадцатого я возвращалась домой и увидела, что два куска кровли с шумом болтаются на ветру на доме №15 на проспекте 50 лет Октября. Пострадавших не было», - сказала свидетель.

По словам сотрудника теротдела администрации округа, сорванный ветром козырек над балконом отремонтируют в этот же день. Информацию о происшествии в управляющую компанию направили сразу же, как поступила заявка.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы. Автомобилистам не рекомендуют оставлять машины вблизи деревьев или крупных конструкций.