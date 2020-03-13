РИАМО - 13 мар. В деревне Щелканово Рузского городского округа в связи с ухудшением экологической ситуации ввели режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Решение принято из-за расположенной в деревне площадки временного накопления отходов. По условиям соглашения между администрацией округа и ООО «Полигон-2004», отходы должны были складироваться на срок не более года. После их должны были вывезти на полигон, а земельный участок – рекультивировать. Но этого не произошло.

«Характер и образ действий компании-подрядчика оптимизма не внушают. Поскольку накопленные здесь экологические проблемы не были решены в разумные сроки, мы идем на радикальные, беспрецедентные в масштабах России меры. Участок будет реквизирован у собственника и передан правительству Московской области в лице Минэкологии», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он посетил Рузский округ в пятницу с рабочим визитом. В ходе поездки он рассказал, что принял решение об изъятии участка — это необходимо, чтобы выделить средства на вывоз отходов и рекультивацию. С подрядчиком будут разбираться в суде.

В будущем отсюда вывезут все отходы, после чего произведут откачку фильтрата. Затем начнутся земляные работы. Участок обнесут габионной стеной, поднимут его уровень и отсыплют нейтральным рекультивантом. Также будет построена гидроизоляционная перемычка между площадкой и соседним обводненным карьером, чтобы не допустить попадание в водоем загрязнений.

Сейчас администрация Рузского округа вместе с региональным Минэкологии ведет переговоры с несколькими компаниями, чтобы подобрать надежного подрядчика. Планируется, что рекультивацию смогут провести за четыре месяца. Решение по дальнейшему использованию участка примут после оценки эффективности выполненных работ.

«Подрядчик будет определен в самые ближайшие сроки, потому что мы ведем переговоры практически в круглосуточном режиме. Ждать действительно больше нельзя. Обо всех шагах и действиях мы будем информировать общественность и вместе с жителями будем контролировать ход работ», - отметил глава Рузского округа Николай Пархоменко.