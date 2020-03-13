РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Пять деревьев, поваленных сильным ветром, убрали дорожники в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Дорожные службы устраняют последствия стихии в Красногорске. Тринадцатого марта, в пятницу, по состоянию на 12:00 в горокруге Красногорск убрано 5 поваленных деревьев. Сегодня порывы ветра достигают 25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы. Автомобилистам не рекомендуют оставлять машины вблизи деревьев или крупных конструкций.

«В случае, если вы обнаружили поваленное дерево на проезжей части или тротуаре, обращайтесь в ЕДДС по телефону 112», – заключается в материале.