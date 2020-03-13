РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. В рамках программы губернатора Московской области в 2020 году в подмосковной Балашихе установят 5 больших детских игровых площадок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Места для установки детских площадок были выбраны голосованием на портале «Добродел», которое проходило с 15 по 23 февраля. Жители выбирали их из 213 предложенных адресов. В голосовании участвовало более 4 тысяч человек.

«Пять больших детских игровых площадок установят во дворах Балашихи по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году. Их обустроят на улице Летная, дом №2; Советская, дом №56; Майкла Лунна, дом №8; Ситникова, дом №4, а также в микрорайоне Сакраменто на улице Добросельская, дом №15», - говорится в сообщении.