РИАМО - 13 мар. Акция по приему на госхранение документов периода Великой Отечественной войны стартовала в Подмосковье почти месяц назад, за это время уже 23 жителя обратились, чтобы сдать письма, дневники, газеты и многое другое, сообщила в пятницу журналистам директор ГКУ «Центральный государственный архив Московской области» Наталья Лукьянова.

«На сегодняшний день с начала акции прошло где-то недели три, у нас было 23 обращения, из них мы уже формируем семь дел, к ним уже были выезды, и приходили люди, которые сдавали документы», - сказала Лукьянова.

Она отметила, что жители региона сдают на хранение письма с фронта, дневники, фотографии, продовольственные карточки, открытки, плакаты, листовки, газеты и другие документы.

По вопросу передачи документов можно позвонить по следующим номерам телефона: 8 (495) 318-03-64 – телефон горячей линии Главного архивного управления Московской области; 8 (499) 723-15-27 – директор Центрального государственного архива региона Наталья Лукьянова; 8 (499) 794-01-18 – отдел комплектования Центрального государственного архива Подмосковья.

Также можно обратиться по электронной почте: archive@mosreg.ru, cgamo@mosreg.ru.