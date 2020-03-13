РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Парк музея-усадьбы «Архангельское» закрыли для посетителей из-за сильного ветра в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы музея-усадьбы.

«В связи с предупреждением МЧС о штормовом ветре до 25 метров в секунду, парк музея-усадьбы «Архангельское» будет закрыт для посещения 13 марта», – говорится в сообщении.

По прогнозу МЧС региона в пятницу в Подмосковье ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«Воздержитесь от поездок в усадьбу, не оставляйте транспортные средства и не укрывайтесь вблизи шатких конструкций и деревьев», – заключается в материале.