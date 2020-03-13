РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Хоккеисты молодежной команды «Русские Витязи» вернулись в Подольск со сборов из подмосковного Новогорска, так как чемпионат мира среди юниоров в США отменили, сообщается на сайте ХК «Витязь».

12 марта принято решение об отмене чемпионата мира среди юниоров, который должен был состояться во второй половине апреля в США. Вопрос стоит о переносе соревнований на осень.

«С 10 марта на сборах в подмосковном Новогорске находились два хоккеиста «Русских Витязей» – защитник Филат Зотов и нападающий Семен Демидов. Они возвращаются в Подольск», – говорится в сообщении.

По словам Зотова, в Новогорске хоккеисты проходили медицинское обследование и тестирование, успели лишь однажды поиграть в футбол. Тренировки на льду были запланированы с 14 марта. Об отмене чемпионата спортсмены официально узнали утром в пятницу, об этом сообщили руководители сборной России и ФХР.

«Возвращаемся домой в Подольск, где начнем тренироваться вместе с ребятами из молодежной команды – выход после небольшого отпуска назначен на 18 марта. Конечно, очень огорчены отменой, ведь хотели сыграть на чемпионате мира», – отметил Зотов.

Он добавил, что есть еще надежда на проведение чемпионата мира среди юниоров осенью. По сообщению руководства ФХР, именно об этом ведутся переговоры в Международной федерации хоккея.