РИАМО - 13 мар. Возможность удаленно знакомиться с оцифрованными документами в Центральном государственном архиве Московской области планируют организовать в 2020 году, в 2019-м было оцифровано около 20 миллионов листов архивных документов, сообщила в пятницу журналистам исполняющая обязанности начальника Главного архивного управления Подмосковья Людмила Кондратова.

«Мы обязательно сделаем в этом году удаленный доступ к оцифрованным документам, когда из дома можно будет посмотреть архивные документы. <…> Примерно временные рамки – это после 1 июня», - сказала Кондратова.

По ее словам, в прошлом году было оцифровано около 20 миллионов листов. В электронный вид переведены наиболее востребованные и особо ценные документы.