РИАМО - 13 мар. В поселке Радужный Коломенского округа полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль с тремя уроженцами одной из стран Средней Азии от 21 до 30 лет задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе личного досмотра, а также автомобиля полицейскими обнаружены и изъяты три полимерных свертка с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 650 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент они находятся под стражей.