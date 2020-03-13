РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Пристройка к школе №15 в подмосковном Красногорске появится в 2021 году, объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка на 300 мест к средней общеобразовательной школе №15, расположенной на улице Успенская, дом №20», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию состоятся в 2021 году.

«Согласно архитектурно-планировочным решениям, здание будет разделено на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут учебные классы, лаборатории, методические кабинеты. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека, медпункт, столовая», – добавляется в материале.

Прилегающую территорию благоустроят, выполнят озеленение.

«Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета», – заключается в сообщении.