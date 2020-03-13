РИАМО - 13 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 27 марта проведет встречу с представителями бизнес-сообщества региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки по Московской области.

Встреча назначена на 12:00. Участие возможно по регистрации.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, конференц-зал, минус первый этаж. Регистрация на участие по ссылке», - говорится в сообщении.

Регистрация закончится 24 марта в 15-00.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области