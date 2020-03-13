РИАМО - 13 мар. В Москве прервали ТВ-эфир для трансляции предупреждения о штормовом ветре, передает корреспондент РИАМО.

В частности, на канале «Москва 24» в течение нескольких минут на черном фоне транслировалось сообщение о том, что в Москве сегодня ожидается ветер со скоростью до 25 метров в секунду.

Жителей призвали к осторожности, а также напомнили телефоны экстренных служб – «01» и «101». Сообщение также было несколько раз озвучено.

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигают 18-25 метров в секунду. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

В столице из-за шквалистого ветра приостановили работу Московской канатной дороги.

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