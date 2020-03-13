РИАМО - 13 мар. В результате сильных порывов ветра на территории Подмосковья упало более 60 деревьев, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошло падение 62 деревьев в 26 городских округах. Повреждено 19 автомобилей», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Кроме того, не зафиксировано повреждений линий электропередачи и подтопленных участков.

В уборке поваленных деревьев принимают участие 360 человек и 96 единиц техники, от МЧС – 72 человека и 24 единицы техники.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы.