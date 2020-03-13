РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Учащиеся школы №27 Люберец получают свою первую профессию повара-кондитера на базе техникума имени Ю.А. Гагарина, их подготовка проходит в рамках областного проекта, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Профессиональная подготовка учащихся 8-10 классов проводится в рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». Проект, стартовавший в 2018 году, направлен на бесплатное обучение детей», - сказал Ружицкий.

На очередном занятии школьники освоили тонкости приготовления мучного кондитерского изделия - торта «Медовик», а также салатов «Столичный» и «Оливье». Кроме того, ребята учились правильному оформлению и подаче блюд.

Занятие прошло под руководством мастера производственного обучения высшей квалификационной категории Татьяны Ивановой.