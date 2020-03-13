РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Канализационный коллектор протяженностью около 1,5 километра запустили после реконструкции в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Запуск напорного коллектора протяженностью 1444,8 метра состоялся в среду, 11 марта. Максимальная проектная мощность трубопровода составляет 100 кубических метров в сутки и предназначена для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков из Красногорска в канализационную систему Москвы для последующей технологической очистки», – говорится в сообщении.

Старая труба, проложенная в 1972 году, пришла в негодность. По причине аварийного состояния в 2009 и 2012 годах были переложены участки коллектора общей протяженностью 1,9 тысячи метров – от КНС №1 по левому берегу реки Москвы и в районе станции метрополитена «Мякинино».

По словам начальника службы канализации АО «Водоканал» Игоря Пыпина, особую озабоченность вызывало техническое состояние дюкерной, то есть расположенной под руслом реки Москвы, части коллектора.

«В случае возникновения аварийных ситуаций на данном участке существовала угроза техногенных ситуаций, связанная с выбросом неочищенных стоков в реку Москву», ­– сказал Пыпин.

Он добавил, что участок старого коллектора будет заполнен специальной цементно-песчаной смесью.

«Работы по реконструкции коллектора выполнили за счет областного и муниципального бюджетов», – заключается в материале.