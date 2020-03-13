Режим повышенной готовности в Подмосковье: какие ограничения введены из‑за коронавируса

Запрет на массовые мероприятия
Московская область с 13 марта переходит на режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее постановление губернатор региона Андрей Воробьев подписал накануне, 12 марта.
Согласно документу, массовые мероприятия численностью более 5 000 человек временно запрещены. Отменены или ограничены для посетителей будут спортивные соревнования, масштабные концерты, фестивали и другие события.
Организаторам мероприятий, где предполагается присутствие менее 5 000 зрителей или участников, также рекомендовано отказаться от их проведения. О любых подобных событиях теперь необходимо уведомлять подмосковное управление Роспотребнадзора.
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Правила для работодателей и сотрудников
Работодателям предписано содействовать сотрудникам, вернувшимся из стран с повышенной эпидемиологической опасностью по коронавирусу, в соблюдении 14-дневного режима самоизоляции на дому. К таким странам по состоянию на 13 марта относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция и Германия.
По запросу регионального управления Роспотребнадзора руководители предприятий и организаций также обязаны предоставить информацию о контактах заболевшего коронавирусом работника и провести дезинфекцию помещений, где трудился больной.
По возможности рекомендован перевод сотрудников на дистанционную работу.
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Режим работы медиков
Областному Минздраву губернатор поручил обеспечить медицинские организации всеми необходимыми препаратами и оборудованием, а также осуществлять постоянный мониторинг ситуации с распространением инфекции.
Сотрудники скорой и неотложной помощи будут обеспечены средствами, чтобы брать у всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний анализы на коронавирус.
Всем заболевшим с респираторными симптомами необходимо своевременно обращаться за медпомощью, не заниматься самолечением. При этом следует не идти на прием в поликлинику самостоятельно, а вызывать врача на дом.
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Горячая линия и контроль
Круглосуточно будет работать горячая линия для тех, кто вернулся из стран, где зафиксирован коронавирус. Позвонив по номеру +7 (800) 550-50-30, необходимо сообщить оператору о времени и месте своего пребывания, оставить контактные данные.
Подмосковным ведомствам поручено осуществлять контроль за соблюдением гражданами, вернувшимися из семи наиболее подверженных эпидемии стран, двухнедельного режима самоизоляции.
Управление Роспотребнадзора по Московской области при необходимости сможет вводить ограничительные меры и проводить комплексные мероприятия против эпидемии при получении новых положительных или сомнительных результатов анализов на коронавирус.
В режиме готовности на случай введения чрезвычайной ситуации находится и региональное управление МЧС.
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