Режим повышенной готовности в Подмосковье: какие ограничения введены из‑за коронавируса

Московская область с 13 марта переходит на режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее постановление губернатор региона Андрей Воробьев подписал накануне, 12 марта.

Согласно документу, массовые мероприятия численностью более 5 000 человек временно запрещены. Отменены или ограничены для посетителей будут спортивные соревнования, масштабные концерты, фестивали и другие события.

Организаторам мероприятий, где предполагается присутствие менее 5 000 зрителей или участников, также рекомендовано отказаться от их проведения. О любых подобных событиях теперь необходимо уведомлять подмосковное управление Роспотребнадзора.

В чем заключается режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в Подмосковье>>