РИАМО - 13 мар. Ярмарка «Товары регионов России» пройдет с 16 по 22 марта на территории городского парка культуры и отдыха в Орехово-Зуеве, гостей порадуют концертом и конкурсами, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на ярмарку! Здесь жители и гости города смогут приобрести продовольственные товары широкого ассортимента, в том числе произведенные в Московской области, а также одежду, обувь, сувениры и подарки из различных регионов России. Ярмарка пройдет с 16 по 22 марта», - говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе ярмарки заявлена детская анимация 16 и 20 марта с 15:00 до 16:00, а также выступление творческих коллективов города 18 марта с 13:00 до 14:00.