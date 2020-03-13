РИАМО - 13 мар. В целях безопасности работа Московской канатной дороги (МКД) приостановлена из-за сильных порывов ветра в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте МКД.
«Порывы ветра в Москве сейчас составляют около 16-18 метров в секунду. По соображениям безопасности приостановили работу канатной дороги», — говорится в сообщении.
Ранее на территории Москвы и Подмосковья МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра.
«Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы.
Правила поведения при сильном ветре>>
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