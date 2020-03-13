РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Посетителей парков Балашихи предупредили о временной отмене мероприятий для предотвращения распространения коронавируса, сообщается в официальной группе дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие посетители парков Балашихи! Уверены, что вы следите за новостями и знаете о сложной эпидемиологической ситуации в мире. В Московской области предпринимаются все меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, потому что предупредить болезнь проще, чем ее лечить. В связи с этим, все программы в парках «Пехорка», «Пестовский», «Никольско-Архангельский» и на улице Заречной временно отменяются. Уверены, что скоро все образуется, и мы вновь пригласим вас на наши программы», - говорится в сообщении.

Для профилактики коронавируса, согласно рекомендации Минздрава Подмосковья, нужно держать руки в чистоте, часто мыть их водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство, особенно перед едой, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Нужно носить с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки, одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот, когда кашляете или чихаете.

Кроме того, нельзя есть пищу из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. Лучше избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.

«Еще раз уточняем, что это сообщение - не для того, чтобы начинать беспокоиться, а чтобы позаботиться о здоровье и не допустить неприятностей», - заключается в материале.