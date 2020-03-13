РИАМО - 13 мар. Нескольких полицейских УВД по Северо-Западному административному округу Москвы уволили за фотографии на фоне тел в одном из столичных моргов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Согласно данным управления службы собственной безопасности, начальник уголовного розыска ОВД «Щукино» майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная – лейтенант полиции этого же отдела Татьяна Пурышева сделали фотографию на фоне тел умерших людей в одном из патологоанатомических учреждений столицы.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

К дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по СЗАО.

Начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии. Замначальника УВД по СЗАО полковник полиции Алексей Кориненко, начальник ОВД «Щукино» полковник полиции Иван Понятойкин и начальник угрозыска УВД по СЗАО майор полиции Сергей Гладышев будут уволены в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.