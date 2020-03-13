РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Полицейские Балашихи раскрыли мошенничество с арендой автомобиля на сумму более 400 тысяч рублей, по подозрению в совершении преступления задержан уроженец Средней Азии, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный путем обмана оформил в аренду принадлежащий ей автомобиль, предоставив документы на чужое имя, после чего скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 420 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний уроженец Средней Азии. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.