С 13 марта 2020 года в Московской области введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Среди основных мер против распространения инфекции – запрет массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек, двухнедельная самоизоляция для тех, кто вернулся из стран, где распространился коронавирус, а также обязательная проверка на коронавирус у пациентов с респираторными симптомами. Какие еще ограничения и рекомендации действуют в регионе и кого они касаются, читайте в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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