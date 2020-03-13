РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников управляющей компании «ЛГЖТ» с Днем работника ЖКХ и вручил им премии и благодарственные письма, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в управляющей компании отпраздновали День работника ЖКХ. С праздником работников приехали поздравить Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, председатель совета депутатов городского округа Люберцы Сергей Антонов и гендиректор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов.

«Я хочу сказать, что «ЛГЖТ» - это одна из лучших компаний не только у нас в Люберцах, но и в Московской области. «ЛГЖТ» входит в тройку лучший компаний. <...> Все, что касается работы с жителями - это ответственная работа. Житель, выходя из квартиры, если увидит какие-нибудь неполадки, фотографирует и отправляет в социальные сети. Наша задача - оперативно реагировать на те вопросы, которые ставят жители», - сказал Ружицкий.

Он вручил сотрудникам «ЛГЖТ» почетные грамоты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и премии в размере 10 тысяч рублей, а также медали главы Люберец за добросовестный труд и премии в размере 5 тысяч рублей.

Депутаты МособлДумы также наградили благодарственными письмами и премиями сотрудников управляющей компании. Кроме того, сотрудников наградили почетными грамотами совета депутатов Люберец.