РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Сотрудники Госавтоинспекции с 16 марта проконтролируют перевозку опасных грузов на территории подмосковного Красногорска, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России.

«С 16 по 22 марта 2020 года на территории Московской области (в том числе горокруга Красногорск – ред.) проводится профилактический рейд «Опасный груз», – говорится в сообщении.

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, которые в силу присущих им свойств могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных объектов.

«В случаях совершения ДТП с автотранспортом, перевозящим опасные грузы, сотрудники 11 батальона ДПС проинструктированы о принятии всех необходимых мер по ликвидации последствий и незамедлительной передаче данных в подразделения МЧС», – добавляется в материале.

На территории Красногорска 11 батальон 1 полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».