РИАМО - 13 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона быть предельно внимательными и осторожными из-за порывистого ветра в пятницу.

«Сегодня в Московском регионе – штормовое предупреждение, сильный ветер. Экстренные службы Подмосковья приведены в готовность, а жителей прошу быть очень осторожными. Постарайтесь не выходить на улицу без необходимости», – написал Воробьев на странице «ВКонтакте».

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.

Также из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 21:00 пятницы.