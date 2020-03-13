РИАМО – 13 мар. В минувшем году на территории Подмосковья в рамках реализации программы по созданию доступной среды отремонтировали более 90 отделений почтовой связи, в них установили пандусы, кнопки вызовы персонала и специальные подъемники, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В текущем году также планируется продолжить работы по созданию в почтовых офисах условий для маломобильных граждан.

«Наша главная задача – обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью. Мы стремимся сделать наши почтовые отделения удобными и безбарьерными. Кроме этого, мы постоянно совершенствуем мобильные сервисы, которые востребованы у людей старшего поколения», – уточнила директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Она также отметила, что у почтальонов региона есть мобильные терминалы, которые позволяют оплатить счет за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое, не выходя из дома.

У «Почты России» есть своя социальная миссия, в связи с чем к адаптации отделений почтовой связи для маломобильных групп населения относятся предельно ответственно. Так, отделения оборудуют пандусами, кнопками вызова персонала, а также пиктограммами, табличками, выполненными шрифтом Брайля для слабовидящих людей.

Также операторы почтовой связи могут дублировать визуальную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь. В отделения почтовой связи можно входить с собаками-поводырями. При этом гражданам доступны услуги связи на дому иди дистанционно. За прошлый год услугами «Почты России» на дому воспользовались более 10 миллионов жителей России.

Ранее в «Почте России» расширили перечень услуг, создав на базе мобильных почтово-кассовых терминалов три новых сервиса – продажа товаров народного потребления, оформление подписки и доставка мелких пакетов.