РИАМО - 13 мар. Архитектурно-художественную подсветку выключат на административных, культурных и спортивных зданиях Подмосковья 28 марта на один час в рамках акции «Час Земли», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Энергетики призывают всех жителей Подмосковья также выключить электричество в домах на один час 28 марта в 20:30.

«В 2020 году международный «Час Земли» состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 500 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения» – подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тысячах архитектурных памятников.