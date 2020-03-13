РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. На территории парков подмосковной Балашихи с пятницы отменили все мероприятия из-за штормового ветра, сообщила «РИАМО в Балашихе» руководитель отдела по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

«Уважаемые посетители! Внимание! В связи со штормовым предупреждением, поступившим от МЧС, на территории всех парков Балашихи с пятницы отменены все мероприятия. Будьте осторожны, не стойте и не паркуйтесь у деревьев и шатких конструкций», – сказала Лелифановска.

Она добавила, что дальнейшее решение о работе парков и предстоящих мероприятиях будет приниматься исходя из погодных условий.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.