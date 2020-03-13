РИАМО – 13 мар. Примерно 25% работодателей в России готовы поддержать идею наказания своих сотрудников за курение на рабочем месте, такие результаты показало исследование HeadHunter, пишет в пятницу газета «Известия».

«На вопрос об отношении к предложению штрафовать сотрудников за перекуры на работе 7% представителей компаний ответили «крайне положительно», а еще 18% — «скорее положительно». Таким образом, в той или иной мере идею одобряют 25% респондентов», – говорится в материале.

Несмотря на желание штрафовать, пока к таким жестким мерам прибегает лишь 1% компаний. Подобную нерешительность можно объяснить довольно просто – закон не позволяет наказывать работников за курение.

При этом нейтральную позицию в этом вопросе занимает 21% работодателей, остальные затруднились с ответом.

Примечательно, что хуже к рабочим перекурам относится руководство небольших организаций, а более лояльны к этой привычке главы больших фирм. Так, среди представителей фирм, в которых работают 50 человек, за штрафы суммарно выступают 32%. А на предприятиях, штат которых более 500 сотрудников, аналогичный показатель составил всего 12%

Между тем, предложение штрафовать сотрудников за перекуры поступило в прошлом году от Минздрава. Идею представили в методических рекомендациях ведомства «Корпоративные модельные программы «Укрепления здоровья работающих». Документ предлагал работодателям провести оценку трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, а затем применять санкции и поощрения. Такая практика распространена во многих зарубежных странах.