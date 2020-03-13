РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В подмосковном Подольске 30-летний водитель Nissan Almera не уступил дорогу иномарке, от столкновения его машина снесла остановку общественного транспорта у военкомата, водителя госпитализировали, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«12 марта в 23:10 водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь по проспекту Ленина при повороте на улицу Павлика Морозова, не уступил дорогу автомобилю марки Audi A7. В результате столкновения Nissan Almera отбросило на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадал водитель 1990 года рождения на автомобиле марки Nissan Almera», – сказала сотрудница.

Водителя госпитализировали в травматологическое отделение Подольской городской клинической больницы.