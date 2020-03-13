РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. В Гидрометеорологическом техникуме подмосковной Балашихи 14 марта проведут день открытых дверей, мероприятие начнется в 10:00, сообщила директор учебного заведения Ирина Никитина.

«14 марта Гидрометеорологический техникум приглашает обучающихся общеобразовательных организаций на день открытых дверей. Начало в 10:00. Наши специальности: метеорология, рациональное использование природохозяйственных комплексов, радиотехнические информационные системы, инфокоммуникационные сети и системы связи», – написала Никитина на своей странице в соцсети Facebook.

В Гидрометеотехникуме можно получить профессию лаборанта по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Мероприятие пройдет по адресу: Балашиха, микрорайон Кучино, улица Гидрогородок, дом №3. Проезд от ж/д станции Кучино маршрутным такси №51 или автобусом №338 до остановки «Гидрометтехникум».

Техникум основан 1 октября 1930 года, он является старейшим в мире учреждением среднего профессионального образования гидрометеорологического профиля. С 1995 года входит в состав Регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации в РФ.