РИАМО - 13 мар. В подмосковной Электростали неизвестные повредили мемориал гвардейскому миномету «Катюша», который расположен на Аллее героев, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По факту повреждения памятника <...> возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Петрова добавила, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев, а также проводят мероприятия по установлению и задержанию хулиганов.