РИАМО - 13 мар. В Москве в пятницу ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение, гражданам следует быть внимательными и осторожными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 метров в секунду. Это очень серьезно», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также призвал граждан быть максимально осторожными.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Москвичам также разослали СМС с предупреждением от ГУ МЧС России по столице о том, что в пятницу ожидается сильный ветер.

Горожанам рекомендовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также быть предельно внимательными.