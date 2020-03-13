РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 33-летнего жителя Ивановской области, которого подозревают в краже 8 тысяч рублей из кармана куртки в хостеле, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.



В дежурную часть пятого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный в помещении хостела на улице Юбилейная совершил хищение денежных средств из кармана куртки заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 33-летнего уроженца Ивановской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.