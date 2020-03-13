РИАМО - 13 мар. В Москве назначили руководителя департамента экономической политики и развития, им стал Кирилл Пуртов, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Указ подписал мэр города Сергей Собянин.

«Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе.

Также этим же указом Пуртова освободили от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента городского имущества столицы. Ранее исполняющей обязанности главы департамента экономической политики и развития была Мария Багреева.

Пуртов родился 2 декабря 1979 года в Перми. В 2002 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в администрации губернатора Пермского края. C 2005 по 2012 годы работал в коммерческих организациях. С 2012 года начал работу в столичном департаменте земельных ресурсов в должности начальника управления экономики.

С февраля 2013 года был назначен на должность начальника управления экономики департамента городского имущества Москвы. С февраля 2015 года стал замглавы департамента городского имущества столицы. В ноябре 2018 года был назначен на должность первого заместителя руководителя столичного департамента городского имущества.