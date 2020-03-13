РИАМО - 13 мар. Арбитражный суд столицы признал законным постановление Московского областного управления ФАС о вынесении штрафа банку ВТБ за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы регионального УФАС.

В ведомство ранее поступила жалоба от местного жителя, который оказался недоволен получением СМС-сообщений с рекламой кредита в этом банке.

«По результатам рассмотрения дела, управление признало банк ВТБ нарушившим законодательство о рекламе в части отсутствия всех существенных условий, влияющих на стоимость кредита и наименования или имени лица, оказывающего услуги предоставления кредита», – говорится в сообщении.

Банк был оштрафован на 300 тысяч рублей, однако финансовая организация подала в суд. В итоге Арбитражный суд города Москвы отказал банку в удовлетворении требований.