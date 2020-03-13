РИАМО - 13 мар. На российские банкноты наносят специальные антисептические вещества, которые обеспечивают защиту от микробов и вирусов, сообщает РИА Новости.

При производстве бумаги для банкнот на предприятии «Гознак» применяются специальные антисептические добавки. Таким образом, поверхность банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.

«В этой связи вероятность того, что на банкнотах <…> присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», – говорится в материале.

Тем не менее, есть единственное правило, которому лучше следовать при использовании купюр, – мыть руки.