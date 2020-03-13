РИАМО - 13 мар. На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору концепции благоустройства Сокольнической площади в Москве, в нем приняло участие свыше 177 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного благоустройству Сокольнической площади. В нем принял участие 177 331 человек. На Сокольническую площадь будут вести выходы со станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро», - говорится в сообщении.

Кроме того, работы по благоустройству планируют провести от выходов со станции «Стромынка» до центрального входа в парк «Сокольники». Здесь планируют создать пешеходную зону с липовыми аллеями, газонами и кустарниками.

Большинство москвичей захотели, чтобы площадь замостили красным клинкерным кирпичом. Также участники голосования решили, что необходимо в едином стиле оформить вентиляционные киоски Московского метрополитена и оборудовать зону отдыха со скамейками и историческими фонарями.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году, за это время к нему присоединились более 2,8 миллиона человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, предлагают идеи по развитию города. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в четырех тысячах голосований.